Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный был ранен во время ракетного удара, который нанесли российские военные по командному пункту украинской армии в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который получил информацию от своих источники в ВСУ.
Уточняется, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Как утверждает собеседник агентства, главкому ВСУ сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжать службу.
«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сказал представитель силовых структур.