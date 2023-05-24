Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного

РИА Новости: главком ВСУ Залужный получил ранение во время ракетного удара РФ под Херсоном

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный был ранен во время ракетного удара, который нанесли российские военные по командному пункту украинской армии в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который получил информацию от своих источники в ВСУ.

Уточняется, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Как утверждает собеседник агентства, главкому ВСУ сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжать службу.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сказал представитель силовых структур.