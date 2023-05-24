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15:00, 24 мая 2023Бывший СССР

Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного

РИА Новости: главком ВСУ Залужный получил ранение во время ракетного удара РФ под Херсоном
СюжетРакетные удары по Украине:
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный был ранен во время ракетного удара, который нанесли российские военные по командному пункту украинской армии в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который получил информацию от своих источники в ВСУ.

Уточняется, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Как утверждает собеседник агентства, главкому ВСУ сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжать службу.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сказал представитель силовых структур.

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Кристина Есикова
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