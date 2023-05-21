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13:35, 21 мая 2023Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ появился в телеэфире впервые за несколько недель

Главнокомандующий ВСУ Залужный появился в телеэфире после серьезного ранения

Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный появился в телеэфире впервые за последние несколько недель. Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, в настоящее время украинский военачальник находится в госпитале, куда он попал после того, как получил серьезное ранение. Предполагается, что Залужный был ранен в результате удара российских военных по объекту в Днепропетровской области, где в тот момент находился главком ВСУ.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о критическом состоянии Залужного. Он напомнил, что Залужный пропал из медиапространства 8 мая. По словам военкора, в тот день Залужный получил тяжелое ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения о его ранении в СМИ.

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Варвара Кошечкина
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