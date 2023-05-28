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16:05, 28 мая 2023Экономика

В Минэнерго заявили о продолжающем закупать российские нефть и газ Западе

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Запад продолжает покупать в обход нефть и газ

Фото: Liz Hampton / Reuters

Страны Запада продолжают закупать российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции, однако теперь им приходится использовать для этого обходные пути. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у министра, действительно ли западные страны продолжают закупать те же российские энергоресурсы, только действуя в обход.

«Правильно», — заявил Шульгинов в ответ.

В начале декабря прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки российской нефти. Кроме того, страны ЕС, G7 и Австралия установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из России, поставляемую морем. В дальнейшем аналогичные ограничения были введены и в отношении российских нефтепродуктов.

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    Варвара Кошечкина
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