В Минэнерго заявили о продолжающем закупать российские нефть и газ Западе

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Запад продолжает покупать в обход нефть и газ

Страны Запада продолжают закупать российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции, однако теперь им приходится использовать для этого обходные пути. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у министра, действительно ли западные страны продолжают закупать те же российские энергоресурсы, только действуя в обход.

«Правильно», — заявил Шульгинов в ответ.

В начале декабря прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки российской нефти. Кроме того, страны ЕС, G7 и Австралия установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из России, поставляемую морем. В дальнейшем аналогичные ограничения были введены и в отношении российских нефтепродуктов.

