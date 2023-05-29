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18:03, 29 мая 2023Путешествия

Ажиотажный спрос на туры в Турцию после победы Эрдогана на выборах объяснили

Альянс турагентств: ажиотажный спрос на туры в Турцию связан с шумихой в СМИ
СюжетВыборы в Турции

Фото: Hannah McKay / Reuters

Резкий рост спроса на туры в Турцию у россиян связан с тем, что в течение длительного времени СМИ раздували «шумиху» вокруг президентских выборов в стране, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова. В беседе с «Лентой.ру» специалист пояснила: россияне опасались, что в случае победы другого кандидата россиянам якобы могли запретить поездки в Турцию.

«Люди находились в состоянии ожидания. Просела продажа турецких путевок по сравнению с предыдущим годом. Такое затишье было связано не с тем, что у нас люди такие политически просвещенные, а потому что в СМИ очень раздували эту шумиху, говорили, что якобы если [Реджеп Тайип] Эрдоган не победит, то не будет и российского туризма в эту страну», — объяснила Осипова.

Люди боялись бронировать, потому что думали, что в случае, если бы Эрдоган не победил, то наши самолеты бы туда не полетели

Наталья Осиповаисполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА)

Она подчеркнула, что ситуация, когда спрос на путевки был связан с исходом выборов в стране, первый за всю историю ее работы.

«Турецкий поток туристов буквально зависел от выборов президента — такого еще не было никогда, это даже смешно. Это была эмоциональная история, даже лично я ждала 29 июня и итогов выборов. Все были в сильном напряжении, потому что, к сожалению, политика сейчас смешивается и с туризмом, и это ужасно», — добавила эксперт.

Ранее эксперты туротрасли сообщили, что российские туристы стали массово покупать путевки в Турцию после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным специалистов, число запросов на бронирование туров на излюбленный курорт россиян утром 29 мая возросло в два-три раза.

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    Кирилл Садовский
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