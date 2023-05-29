Россияне начали массово покупать туры в Турцию после победы Эрдогана на выборах

Число запросов на бронирование туров в Турцию возросло после победы Эрдогана на выборах

Российские туристы стали массово покупать путевки в Турцию после победы действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на экспертов туротрасли.

По данным специалистов, число запросов на бронирование туров на излюбленный курорт россиян утром 29 мая возросло в два-три раза. «Многие туристы ждали, когда закончится выборная гонка и ситуация "устаканится"», — пишет источник.

При этом отмечается, что для большинства путешественников по сути не имело значения, кто победит — Эрдоган или его оппонент, Кемаль Кылычдароглу. Опасения туристов были прежде всего связаны с возможным началом протестных акций в стране, которые могли организовать сторонники одной из проигравших сторон.

Более того, по словам экспертов, из-за режима ожидания некоторые отдыхающие потеряли около 10-15 процентов от стоимости тура. «Также из-за высокого спроса сегодня агрегаторы могут еще и частично увеличить цены», — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх 16 июня. Вылеты в Египет будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево два раза в неделю — по вторникам и пятницам.