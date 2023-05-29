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11:29, 29 мая 2023Путешествия

Стало доступно больше дешевых туров в излюбленную у россиян пляжную страну

Авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх 16 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе организатора полетной программы, туроператора «Интурист».

Таким образом, россиянам станет доступно еще больше дешевых туров в излюбленную пляжную страну. Вылеты в Египет будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

«С июля этого года планируется увеличение частоты до пяти раз в неделю, — заявили специалисты. — Места на рейсах можно будет купить только в составе турпакетов "Интуриста"».

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Представители туроператора отметили, что недельный турпакет с размещением в трехзвездочном отеле, работающем по системе «все включено», будет стоить от 104,9 тысячи рублей на двоих. Отдых в четырехзвездочной гостинице с аналогичными параметрами — от 107,4 тысячи рублей, в отеле категории «пять звезд» — от 118,1 тысячи рублей. В путевку включены перелет, расходы на проживание и питание, трансферы и медстраховка.

«Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines полетит на курорты Египта, — рассказали в «Интуристе». — Мы ожидаем также расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением «высокого» зимнего сезона».

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси россияне смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский перевозчик Wizz Air. В июле лоукостер предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.

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    Фариза Бацазова
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