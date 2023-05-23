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17:32, 23 мая 2023Путешествия

У россиян появится дешевый способ полететь в Европу

Россияне смогут дешево полететь в Европу после запуска рейсов в Кутаиси

Фото: Alejandro Martinez Vasqez / Globallookpress.com

После запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево полететь в Европу. О том, что у граждан России в скором времени появится выгодный способ попасть в европейские страны, пишет Telegram-канал «GOGOV: главные новости туризма».

Отмечается, что кутаисский аэропорт может стать новым хабом на пути россиян в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air.

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В июле перевозчик предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.

По данным источника, добраться от Тбилиси до аэропорта Кутаиси отечественные путешественники смогут примерно за четыре часа, а цена за полет из России в Грузию прямым рейсом авиакомпании «Азимут» составляет 17-20 тысяч рублей.

Ранее в мае стало известно, что еще одна российская авиакомпания, Red Wings, получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну. По данным авиационных властей республики, перевозчик из России начнет выполнять прямые рейсы в Грузию из Сочи и Москвы с июня 2023 года.

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Фариза Бацазова
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