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15:15, 16 мая 2023Путешествия

Стала известна стоимость авиабилетов из России в Грузию на прямых рейсах

РБК: цена на билет из России в Грузию авиакомпанией «Азимут» составит 17-20 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Цена за полет из России в Грузию прямым рейсом авиакомпании «Азимут» составляет примерно 17–20 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов в республику РБК назвал совладелец и председатель совета директоров российского авиаперевозчика Павел Удод.

Стало известно, что при формировании цены на билеты в Тбилиси специалисты «Азимута» учитывали ситуацию на рынке и стоимость билетов на рейсы компании из Москвы в Ереван.

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«Там ценник в пределах 15-20 тысячи рублей, — добавил Удод. — Это оправданная цена [для окупаемости рейса]. Пока ничего сверхъестественного [с ценами на Тбилиси] не делали. Дальше посмотрим — будем реагировать на рынок».

В настоящее время минимальная цена билетов на рейсы «Азимут» из Москвы в Тбилиси (в одну сторону) в мае стартует от 17,4 тысячи рублей, в июне — от 20,8 тысячи рублей. Представитель перевозчика также отметил, что продажи «идут хорошо, активно, но ажиотажа нет».

Ранее в мае грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию, сообщает Агентство гражданской авиации республики. Отмечается, что национальный перевозчик страны начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси с 20 мая. Полеты будут осуществляться семь дней в неделю.

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Фариза Бацазова
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