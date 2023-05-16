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13:20, 16 мая 2023Путешествия

Грузинская авиакомпания получила разрешение на полеты в Россию

Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации республики.

Отмечается, что национальный перевозчик страны начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси с 20 мая. Полеты будут осуществляться семь дней в неделю.

Ранее в мае российская авиакомпания «Азимут» раскрыла дату первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. По информации перевозчика, перелет будет выполнен 19 мая.

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Фариза Бацазова
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