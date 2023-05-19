Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

Еще одна российская авиакомпания, Red Wings, получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну. Об этом пишет агентство ТАСС.

По данным авиационных властей республики, перевозчик из России начнет выполнять прямые рейсы в Грузию из Сочи и Москвы с июня 2023 года.

«С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва, — говорится в сообщении. — Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза».

Ранее в пятницу, 19 мая, первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в Грузию вылетел из столичного аэропорта Внуково. Полет из Москвы в Тбилиси осуществляет воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».