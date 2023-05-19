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09:34, 19 мая 2023Путешествия

Первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из Москвы

Из аэропорта Внуково вылетел первый с 2019 года прямой рейс в Грузию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в Грузию вылетел из столичного аэропорта Внуково в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первый с 2019 года полет из Москвы в Тбилиси осуществляет воздушное судно российской авиакомпании «Азимут». Лайнер вылетел из московской авиагавани без задержки.

Пассажиры рейса прошли все необходимые процедуры, включая проверки безопасности. Большинство из них летят в Грузию на отдых.

Ранее в мае председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе заявил, что в стране приготовились в большому наплыву российских туристов в связи с запуском прямых рейсов между странами. Специалист ожидает, что самолеты с россиянами, которые прилетят в Тбилиси, будут полными.

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Фариза Бацазова
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