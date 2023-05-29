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18:51, 29 мая 2023Забота о себе

Дерматолог рассказала о связи окрашивания волос и облысения

Дерматолог Ольга Саперова: спровоцировать облысение могут стресс и наследственность

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Провоцирующими ускоренную потерю волос причинами могут быть авитаминоз, стресс и ряд других факторов, предупредила врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова. Их специалистка назвала в беседе с изданием РИАМАО.

По словам Саперовой, в первую очередь облысение связано с наследственной предрасположенностью. Также его могут спровоцировать нарушение гормонального баланса, хронический стресс и прием некоторых лекарств. В то же время окрашивание волос никак не влияет на их выпадение, рассказала она.

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В качестве профилактики и средства борьбы с облысением Саперова рекомендовала использовать специальные шампуни и лосьоны, делать массаж головы и использовать по назначению трихолога такие препараты, как к миноксидил и финастерид. В особо запущенных случаях может помочь пересадка волос, подытожила врач.

Ранее парикмахер Марина Лапина раскрыла способ быстро высушить волосы без фена. По словам специалистки, добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например из микрофибры или хлопка.

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    Наталья Обрядина
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