Россиянам раскрыли способ быстро высушить волосы без фена

Парикмахер Лапина: быстро высушить волосы без фена поможет нагретое утюгом полотенце

Парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянам способ быстро высушить волосы без фена. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например, из микрофибры или хлопка. Одним из них следует промокнуть пряди, другим — тщательно их отжать. Затем понадобится нагреть еще одно полотенце утюгом, обернуть им голову и подождать 10-15 минут.

«При мытье головы, обязательно нанесите кондиционер, он поможет волосам быстрее высохнуть. Но не приближайтесь к корням. Иначе рискуете лишиться объема», — добавила собеседница издания.

Ранее кандидат медицинских наук, трихолог и косметолог Айгуль Ибаттулина раскрыла россиянкам способы сохранить чистоту волос надолго. В первую очередь врач призвала при каждом мытье очищать кожу головы от загрязнений дважды.