Девушка отомстила бойфренду-изменнику необычным подарком на день рождения

В Великобритании девушка узнала об измене бойфренда и отомстила ему в день рождения

Девушка из Великобритании узнала об измене бойфренда и уличила его в неверности с помощью необычного подарка на день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Незадолго до 21-летия своего бойфренда британка узнала, что он завел роман на стороне. Она разозлилась на изменника и решила отомстить ему в день рождения. Для этого девушка обратилась к Стеф — владелице компании Foilux, создающей подарочные сертификаты в виде билетов на самолет. Обычно ее клиенты собираются подарить близким путешествие и хотят красиво преподнести сюрприз. Однако для обманутой девушки она изготовила особый сертификат с надписью об измене.

За несколько недель до праздника британка начала намекать неверному бойфренду, что подарит ему поездку в Дубай, где он давно мечтал побывать. Утром в день рождения она вручила изменнику тот самый сертификат. Он обрадовался, нашел монету, стер защитный слой и обнаружил, что под ним написано: «Я знаю, что ты мне изменяешь, ублюдок».

Прочитав, мужчина разозлился и швырнул сертификат в девушку. «А еще он обвинил меня в том, что я спала с его лучшим другом. Не знал, что сказать, гаденыш», — рассказывает британка.

Девушка отметила, что собирается сохранить билет, чтобы помнить о поступке бывшего бойфренда и больше «никогда к нему не приближаться». Стеф поделилась историей клиентки в социальной сети. Множество пользователей поддержали британку и восхитились ее хитрой местью.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok рассказала, как отомстила бывшему возлюбленному, отправив на его домашний адрес образцы искусственного газона. Поступок женщины очень разозлил мать ее бывшего партнера.

