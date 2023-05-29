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18:18, 29 мая 2023Ценности

Ведущая «Дома-2» показала фигуру без ретуши через четыре месяца после родов

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала фигуру без ретуши через четыре месяца после родов

Кадр: @olgaorlova1311

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру через четыре месяца после родов. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

45-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она сидит на шезлонге в бикини лилового цвета с собранными в пучок волосами и без макияжа. На размещенных кадрах виден живот исполнительницы, на котором присутствуют растяжки и другие несовершенства кожи. При этом для съемки ролика Орлова отказалась от ретуши и улучшающих внешность фильтров.

«Понятно, что у меня нет какого-то критического веса, который нужно скинуть, но после родов живот в форму не пришел и, естественно, если не заниматься и так далее, то и не придет. Но все знают, что я ненавижу спорт, для меня проще перестроить питание, чем пойти в спортзал», — призналась инфлюэнсер в публикации.

Орлова родила дочь 6 февраля. Незадолго до этого она жаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая заявляла, что у нее не проходит насморк, от которого не помогают капли.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре 2022 года. По словам Орловой, в первом триместре у нее был сильный токсикоз, однако затем состояние нормализовалось.

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    Карина Черных
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