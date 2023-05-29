Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»

Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию «Железного купола»

Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию комплекса противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»), также известную как C-Dome. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«C-Dome успешно перехватил передовые цели, представляющие угрозу инфраструктуре и стратегическим активам государства Израиль в его исключительной экономической зоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что проведенные испытания включали противодействие более широкому спектру существующих и будущих угроз, чем тесты, проведенные в ноябре прошлого года.

В сентябре 2021 года портал Navy Recognition сообщил, что компания Israel Aerospace Industries (IAI) начала установку зенитных ракетных комплексов Barak MX и системы противовоздушной обороны C-Dome на корветы типа Sa'ar 6.