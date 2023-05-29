Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:18, 29 мая 2023Наука и техника

Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»

Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию «Железного купола»

Фото: Saeed Qaq / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию комплекса противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»), также известную как C-Dome. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«C-Dome успешно перехватил передовые цели, представляющие угрозу инфраструктуре и стратегическим активам государства Израиль в его исключительной экономической зоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что проведенные испытания включали противодействие более широкому спектру существующих и будущих угроз, чем тесты, проведенные в ноябре прошлого года.

В сентябре 2021 года портал Navy Recognition сообщил, что компания Israel Aerospace Industries (IAI) начала установку зенитных ракетных комплексов Barak MX и системы противовоздушной обороны C-Dome на корветы типа Sa'ar 6.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной
    Пропавшая 25-летняя кошка воссоединилась с хозяевами через два года
    Польша решила закрыть границу для машин с российскими и белорусскими номерами
    В ДНР сообщили о поражении иностранного ЗРК в Киеве
    В Чехии не исключили вероятность войны НАТО с Россией
    Китай отправит на Луну пилотируемый планетоход
    МАГАТЭ подготовило идеи по укреплению безопасности на ЗАЭС
    Украинский генерал предрек Киеву потери городов из-за контрнаступления
    Россиянам назвали самую модную одежду на лето
    Стало известно о минометном обстреле ВСУ села в Брянской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.