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18:35, 29 мая 2023Россия

Дети высокопоставленных российских чиновников и олигарха перевернулись на BMW

Baza: дети высокопоставленных чиновников и олигарха перевернулись на BMW под Москвой

Фото: Joshua Naidoo / Unsplash

Пять детей высокопоставленных российских чиновников и олигарха попали в ДТП под Москвой: молодые люди перевернулись на BMW. Об этом сообщает издание Baza.

По сведениям издания, все произошло неподалеку от села Петрово-Дальнее под Красногорском утром в понедельник, 29 мая. Иномарка не вписалась в поворот и завалилась на бок. В салоне в момент ДТП находились пять человек — двое парней и три девушки.

О случившемся также рассказали источники РЕН ТВ. По их сведениям, при съезде машина с молодыми людьми перевернулась и влетела в забор.

Как утверждает собеседник Baza, в BMW были сын первого заместителя председателя Следственного комитета России Эдуарда Кабурнеева, дочь министра развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, дочь начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры Валерия Войнова, сын основателя сети клиник «Доктор Мартин» Мартироса Саркисяна и дочь олигарха Искандера Махмудова.

Как передают «Известия», пострадали три девушки в возрасте 19-20 лет и двое парней 20 и 23 лет. У трех человек врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У одного из пострадавших оказалась сломана лопатка.

16 мая сообщалось, что Петр Каримов — сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова — жестоко избил жену в подмосковном Красногорске. Врачи диагностировали у женщины тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

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    Анна Щербакова
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