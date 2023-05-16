Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в Подмосковье

«112»: сын экс-президента Узбекистана Каримова жестоко избил жену в Красногорске

Сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова жестоко избил жену в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Петр Каримов в ходе ссоры несколько раз ударил супругу.

Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.

По факту произошедшего была организована проверка. По данным «Известий», сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.

Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.