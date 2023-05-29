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03:18, 29 мая 2023Мир

Гражданка Чехии установила флаг ЧВК «Вагнер» возле своего дома

Czech Radio: жительница Чехии установила флаг ЧВК «Вагнер» возле своего дома в Зноймо

Фото: Siegra Asmoel / imagebroker.com / Global Look Press

Жительница чешского города Зноймо Люция Брихтова установила флаг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» около дома на своем участке. Об этом сообщает Czech Radio.

По данным радиостанции, инцидент произошел 24 мая. Отмечается, что женщина является активным сторонником России и выражает поддержку Москве. В связи с произошедшим проводится проверка. «Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка», — заявил представитель чешской полиции Давид Чалоупка.

В свою очередь, Брихтова убеждена, что ее действия не являются незаконными, так как она не демонстрирует символику, запрещенную в некоторых европейских странах.

Ранее сообщалось, что участник антиправительственного митинга в Чехии Якуба Яшека осудили за ношение нашивок на одежде с буквой Z и эмблемой ЧВК «Вагнер». «Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией», — объяснил прокурор района Прага Ян Лелек. Как сообщает радиостанция, 31-летнего демонстранта приговорили к шести месяцам лишения свободы условно, с отсрочкой на два года. Также ему запретили в течение одного года приезжать в Прагу. Кроме того, Яшек должен выплатить штраф в размере 12 000 крон (около 500 евро).

Латинскую букву Z называют неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине.

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    Марина Совина
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