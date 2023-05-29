Власти Хмельницкого подтвердили удар по объектам ВСУ

Власти Хмельницкого подтвердили удар по хранилищу топлива и материальным ценностям ВСУ

Удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью подтвердили в администрации Хмельницкого, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам властей города, удары пришлись на склады топлива и боевых материальных ценностей. В настоящее время ведутся работы по локализации пожаров.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на подконтрольной им территории Донецкой народной республики.