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10:51, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Ревизорро» раскрыла закулисье проекта

Экс-ведущая «Ревизорро» Летучая рассказала, что провоцировала конфликты в начале проекта
Елена Летучая

Елена Летучая. Кадр: телепередача «Ревизорро»

Бывшая ведущая популярного шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!» Елена Летучая раскрыла закулисье проекта. В интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, она рассказала, что в первых выпусках программы специально провоцировала конфликты, чтобы привлечь к проекту внимание зрителей.

Летучая отметила, что ее часто обвиняли в намеренном провоцировании конфликтов в программе. «В начале проекта, когда формат не очень устаканился и хотели скандала, были моменты, когда я могла нарочно уколоть туда, куда не нужно, сама спровоцировать конфликт», — призналась экс-ведущая «Ревизорро».

При этом Летучая указала, что позже конфликты стали происходить естественным путем на постоянной основе. «А потом просто настолько эти скандалы стали мощными, что, мне кажется, пиар-служба наша вообще не работала, потому что все время про нас писали, что мы куда-то ворвались, что нас где-то побили», — вспомнила она.

Позже, по словам ведущей проекта, руководство телеканала «Пятница!» сказало ей, что «надо успокоиться». «А я ничего не делаю, просто люди были настолько возбуждены, когда меня видели, все боялись, и так реагировали», — заключила она.

Елена Летучая вела «Ревизорро» с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Она покинула передачу в 2017 году, когда перешла работать на Первый канал. Новой ведущей программы стала актриса Настасья Самбурская.

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    Олег Давыдов
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