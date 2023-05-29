В Армении исключили возможность заключения мира с Азербайджаном в Кишиневе

Пашинян заявил, что Ереван и Баку не согласовали документ о мире для подписания в Кишиневе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможности заключения мира с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня. По его словам, стороны не согласовали соответствующий документ, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что в Кишиневе 1 июня состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. «Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения», — заявил премьер.

По словам Пашиняна, на данный момент у Баку и Еревана нет согласованного проекта, который можно было бы подписать на встрече в столице Молдавии.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора, которые состоялись 25 мая. Он также назвал печальным фактом то, что Лачинский коридор был закрыт в присутствии российских миротворцев.