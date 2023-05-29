Российский военный получил срок за взятки при сдаче нормативов

В Иркутске военного осудили на полтора года за получение взяток при сдаче нормативов

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 1,5 года колонии-поселения капитана Александра Новицкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, он решил организовать сбор денег за завышение результатов сдачи нормативов. Благодаря этому некоторые военные могли бы получить первый и высший квалификационный уровень физподготовки. Новицкий обратился за помощью к прапорщику Б., который занимал должность начальника физической подготовки, и попросил его помочь собрать деньги. Тот, в свою очередь, обратился за помощью еще к четырем посредникам.

В результате они передали деньги жене прапорщика Б. Однако с ней связались сотрудники ФСБ и предложили поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях. Женщина отдала деньги Новицкому под контролем сотрудников спецслужб.

После этого силовики попросили капитана проследовать за ними, однако тот сел в машину и поехал, протащив сотрудников ФСБ вслед за автомобилем. Затем он резко развернулся и столкнул их на тротуар. После этого Новицкий скрылся с места инцидента.

Уточняется, что дело в отношении прапорщика Б. и четырех посредников выделено в отдельное производство.