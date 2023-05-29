Порномодель сообщила о необычном требовании к партнеру

Daily Star: модель для взрослых рассказала о секс-требованиях к партнеру

Популярная порномодель рассказала о своих сексуальных предпочтениях и необычном требовании к партнеру. Ее слова передает Daily Star.

24 мая 26-летняя Катрин Вогелова, живущая в Германи имодель для взрослых чешского происхождения, устроила для подписчиков прямой эфир в одной из соцсетей.

Она сообщила, что готова вступить в отношения только с мужчиной, который будет готов заниматься с ней сексом как минимум дважды в день. При этом недельный минимум для нее составляет 15 половых актов. В ином случае Вогелова, по ее собственным словам, будет готова расстаться с бойфрендом.

Так будет всегда. Он должен быть всегда готов заняться со мной сексом Катрин Вогелова порномодель

Порнозвезда уже заработала на эротическом контенте состояние около 700 миллионов рублей. В месяц ее фото и видео приносят Вогеловой в среднем чуть меньше миллиона рублей. У модели 3,1 миллиона подписчиков в TikTok. Вогелова считается самой популярной порномоделью в Германии.

Ранее сообщалось о порномодели из Великобритании, которая оказалась девственницей. Девушка снимала эротический контент при помощи современных технологий.