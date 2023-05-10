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01:59, 10 мая 2023Из жизни

Порнозвезда из Великобритании оказалась девственницей

Порнозвезда, заработавшая состояние на эротических видео, оказалась девственницей

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Звезда фильмов для взрослых, заработавшая состояние на своих видео, оказалась девственницей. Об этом сообщает Daily Star.

Порнозвезда из Великобритании Харриет Шугаркуки рассказала, что использует целый набор спецэффектов и дипфейк-технологий, чтобы создавать свои видео. Во время съемок эротического контента она на самом деле не занимается сексом. За пределами съемочной площадки она тоже никогда им не занималась.

Несколько лет назад в документальном видео Шугаркуки наградили лейблом «анти-порнозвезды» за ее этичное отношение к профессии и отказ от слишком жесткого контента. При этом у Харриет множество подписчиков, ее видео каждый месяц смотрят больше 300 тысяч человек.

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По собственным словам девушки, для съемок она использует зеленый экран и технологии голливудских мастеров по спецэффектам.

У меня полный набор. У нас есть целая студия как зеленый экран. Сначала туда заходит парень в зеленом костюме и отыгрывает свою часть, потом захожу я. Все остальное — пост-продакшн

Харриет Шугаркуки

Харриет также призналась, что применяет дипфейк-технологии, чтобы поместить свое лицо на собственное тело и анимировать получившийся персонаж так, чтобы казалось, что она действительно занимается сексом.

Британка вьетнамского происхождения Харриет Шугаркуки получила известность благодаря своим видео в 2016 году. Ее фильмы удостоились нескольких профильных премий. У нее большой пул постоянных подписчиков и собственная компания. До карьеры порнозвезды Шугаркуки была стеснительной девушкой, и ей не нравилась собственная внешность.

Ранее сообщалось о порнозвезде из США, которая захотела совершить секс-тур по стране. Во время записи подкаста она сообщила ведущему, что готова переспать с одним поклонником в каждом штате.

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Алиса Дмитриева
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