Порнозвезда из Великобритании оказалась девственницей

Порнозвезда, заработавшая состояние на эротических видео, оказалась девственницей

Звезда фильмов для взрослых, заработавшая состояние на своих видео, оказалась девственницей. Об этом сообщает Daily Star.

Порнозвезда из Великобритании Харриет Шугаркуки рассказала, что использует целый набор спецэффектов и дипфейк-технологий, чтобы создавать свои видео. Во время съемок эротического контента она на самом деле не занимается сексом. За пределами съемочной площадки она тоже никогда им не занималась.

Несколько лет назад в документальном видео Шугаркуки наградили лейблом «анти-порнозвезды» за ее этичное отношение к профессии и отказ от слишком жесткого контента. При этом у Харриет множество подписчиков, ее видео каждый месяц смотрят больше 300 тысяч человек.

По собственным словам девушки, для съемок она использует зеленый экран и технологии голливудских мастеров по спецэффектам.

У меня полный набор. У нас есть целая студия как зеленый экран. Сначала туда заходит парень в зеленом костюме и отыгрывает свою часть, потом захожу я. Все остальное — пост-продакшн Харриет Шугаркуки

Харриет также призналась, что применяет дипфейк-технологии, чтобы поместить свое лицо на собственное тело и анимировать получившийся персонаж так, чтобы казалось, что она действительно занимается сексом.

Британка вьетнамского происхождения Харриет Шугаркуки получила известность благодаря своим видео в 2016 году. Ее фильмы удостоились нескольких профильных премий. У нее большой пул постоянных подписчиков и собственная компания. До карьеры порнозвезды Шугаркуки была стеснительной девушкой, и ей не нравилась собственная внешность.

Ранее сообщалось о порнозвезде из США, которая захотела совершить секс-тур по стране. Во время записи подкаста она сообщила ведущему, что готова переспать с одним поклонником в каждом штате.