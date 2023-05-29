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15:42, 29 мая 2023Путешествия

Мужчина поставил под угрозу жизни всех пассажиров самолета и пошел под суд

Daily Mail: пассажиру из Южной Кореи пригрозили тюремным сроком за открытие двери самолета

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Пассажир самолета Asiana Airlines Airbus поставил под угрозу жизни всех попутчиков в полете и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, следователи пригрозили мужчине десятилетним тюремным сроком, хотя официальное обвинение еще не предъявлено. Решение об этом будет принято после предварительного расследования. В настоящий момент гражданин Южной Кореи находится под арестом.

«Я хотел скорее покинуть самолет», — сказал пассажир журналистам. По словам нарушителя правопорядка, он начал задыхаться во время рейса с южнокорейского острова Чеджу в город Тэгу. Когда мужчина открыл дверь, самолет заходил на посадку и находился на высоте около 200 метров над землей.

После происшествия Asiana Airlines Airbus перестал продавать билеты на места возле аварийных выходов, чтобы обезопасить пассажиров.

Происходящее на рейсе попало на видео, которое ранее опубликовали в сети. На кадрах показан салон лайнера, куда во время полета врывается ветер. Никто из 194 пассажиров не пострадал, однако у некоторых возникли проблемы с дыханием из-за разгерметизации.

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    Зарина Дзагоева
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