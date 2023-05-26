Пассажирский самолет совершил посадку с открытой дверью и попал на видео

Пассажир открыл дверь самолета во время полета на рейсе Asiana Airlines и был задержан

Пассажирский самолет авиакомпании Asiana Airlines совершил посадку с открытой дверью и попал на видео. Кадры публикует Republic World.

На распространившемся в сети ролике показан салон лайнера, куда во время полета врывается ветер. Никто из 194 пассажиров не пострадал, однако у некоторых возникли проблемы с дыханием из-за разгерметизации. Их доставили в больницу для осмотра, как только самолет благополучно приземлился.

Уточняется, что лайнер следовал с южнокорейского острова Чеджу в город Тэгу. Незадолго до посадки один из пассажиров рейса подошел к выходу и открыл дверь. Он был задержан властями.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту Чита — Москва.

