Полицейские задержали россиянина с семью гранатами в карманах

В Волоколамске полиция задержала 44-летнего россиянина с семью гранатами в карманах

В Волоколамске полиция задержала 44-летнего россиянина с семью гранатами в карманах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы, снабженные металлическими скобами, возле деревни Ядрово.

Сейчас гранаты исследуют эксперты. Известно, что ранее мужчина был судим, в том числе за неуплату денег на содержание детей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция и саперы проверяют найденную рядом с жилым домом гранату со штырем.