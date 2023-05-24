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10:25, 24 мая 2023Силовые структуры

В Москве полиция оцепила территорию из-за найденной гранаты у жилого дома

В Москве полиция и саперы проверяют найденную рядом с жилым домом гранату со штырем

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве найдена граната рядом с жилым домом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Боеприпас темно-зеленого цвета со вставленным штырем находится в 20 метрах от дома в Гагаринском районе столицы.

Полиция оцепила территорию на улице Губкина и вызвала саперов для проверки находки. По предварительным данным, граната может быть страйкбольной.

25 апреля сообщалось, что мужчина пытался пронести гранату на станцию «Лермонтовский проспект» в метро Москвы. Устройство обнаружили у него при досмотре багажа. Сотрудники метрополитена высветили гранату в специальном приборе. Станцию «Лермонтовский проспект» закрыли на вход и выход, к месту вызвали кинологов.

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Любовь Ширижик
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