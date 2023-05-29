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14:55, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Якубович рассказал о сожалении из-за работы в «Поле чудес»

Якубович признался в небольшом сожалении из-за длительной работы в «Поле чудес»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Советский и российский телеведущий, актер Леонид Якубович признался, что иногда испытывает небольшое сожаление из-за длительной работы в шоу «Поле чудес», так как считает, что мог реализовать себя и в других проектах. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видео опубликовано на YouTube.

«Иногда бывает, конечно, сожаление, потому что, вероятно, я так думаю, я предполагаю, что я, наверное, мог бы сделать еще что-нибудь хорошего где-нибудь в другой области», — заявил телеведущий. Вместе с тем он подчеркнул, что это сожаление — лишь легкая грусть, и сравнил ее с «облачком на небе».

Якубович также раскрыл, что у него есть целая папка с придуманными им проектами. По словам телеведущего, он пытался реализовать эти идеи, однако они «никуда не пошли». «Сначала я горевал по этому поводу. Ну что теперь сделаешь», — добавил он.

Леонид Якубович стал ведущим «Поле чудес» в 1991 году, сменив на этой должности Владислава Листьева. Впоследствии он признавался, что хотел покинуть проект в начале работы над ним. Помимо того, ведущий заявлял, что не смотрел ни одного выпуска «Поле чудес».

Ранее Якубович назвал святой свою коллегу, телеведущую и медика Елену Малышеву. Он выразил уверенность в том, что Малышева помогает всем, кто к ней обращается.

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    Маргарита Щигарева
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