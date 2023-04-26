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18:30, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Якубович назвал Малышеву святой

Ведущий шоу «Поле чудес» Якубович назвал Малышеву святой из-за ее помощи людям

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович раскрыл отношение к ведущей программы «Жить здорово!» Елене Малышевой. В интервью «Телепрограмме» он назвал коллегу святой за то, что она помогает людям.

«Лена [Малышева] — святая. Нет человека, который бы к ней обратился, а она не помогла бы. Я не понимаю, как она живет в груде этих просьб и обращений», — сказал ведущий «Поля чудес». Якубович добавил, что если кто-то звонит Малышевой и просит о помощи, то она решает проблему сразу.

Ранее ведущий «Поля чудес» раскрыл закулисье съемок передачи. Якубович рассказал, что у программы нет заранее заготовленного сценария и с участниками он знакомится за несколько минут до начала съемок. Также он ответил на вопросы о том, как попасть в передачу и сколько человек работает в команде проекта.

Перед этим Якубович прокомментировал слухи о наличии у него нескольких домов в Подмосковье. Он подчеркнул, что владеет только одним домом в Московской области. Также телеведущий рассказал, есть ли у него в собственности личные самолеты.

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Олег Давыдов
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