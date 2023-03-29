Леонид Якубович высказался о наличии 12 домов в Подмосковье

Леонид Якубович опроверг наличие двух самолетов, вертолета и 12 домов в Подмосковье

Российский телеведущий Леонид Якубович опроверг наличие 12 своих домов в Московской области, которые ему приписывают разные средства массовой информации и социальные сети, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что раньше журналисты писали о 12 домах в Подмосковье. «Сейчас почему-то четыре — видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье», — высказался он. Кроме того, актер рассказал, есть ли у него в собственности личные самолеты.

«Мне приписывают два самолета и вертолет. Где они стоят — не знаю, я в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб», — добавил он.

В конце ноября 2022 года Якубович заверил, что ему нравится быть ведущим «Поле чудес». Он подчеркнул, что если бы работа в передаче не доставляла ему удовольствие, то так долго он бы не продержался.