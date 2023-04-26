Якубович раскрыл подробности съемок шоу «Поле чудес»

Ведущий «Поля чудес» Якубович рассказал, что у шоу нет заранее заготовленного сценария

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович раскрыл подробности съемок программы. О том, что происходит за кулисами проекта, он рассказал в интервью «Телепрограмме». В частности, он заявил, что у передачи нет заранее заготовленного сценария.

По словам Якубовича, единственный способ попасть в «Поле чудес» — заполнить анкету на официальном сайте Первого канала. Если редакторов заинтересует анкета кандидата, то они позвонят ему и пригласят на собеседование. Сам ведущий впервые встречается с участниками перед съемками.

«Знакомлюсь с участниками за семь минут до начала съемки и задаю им один вопрос: "О чем они не хотят говорить?" Одни — о работе, другие — о семье. Заранее мы никаких сценариев не пишем. А дальше мы общаемся так, будто я пришел к ним в гости или они ко мне», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что в команде «Поля чудес» работают восемь человек, двое их них придумывают задания. Как отметил Якубович, содержание заданий он узнает только в день съемок на площадке. «Мне задания приносят за минуту до начала, когда я уже стою в студии — они в конверте, который при мне и распаковывается», — уточнил он.

Кроме того, Якубович сообщил, что участники добираются до Москвы за свой счет, но проживание в столичной гостинице им оплачивает команда программы.

Ранее ведущий «Поля чудес» прокомментировал слухи о том, что у него есть несколько домов в Подмосковье. По словам Якубовича, он владеет только одним домом в Московской области.