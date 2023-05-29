Россиянка праздновала день рождения и едва не лишилась глаза

Shot: жительница Симферополя праздновала день рождения и едва не лишилась глаза

Жительница Симферополя праздновала день рождения и едва не лишилась глаза. О происшествии с россиянкой сообщается в Telegram-канале Shot.

Именинница собрала друзей и планировала начать вечеринку в полночь. К празднику девушка подготовила двухэтажный торт с живыми цветами и попросила гостей не бросаться в нее угощением, опасаясь за макияж и прическу.

Позже она все же согласилась окунуться лицом в торт. Во время шутливого действа россиянка поняла, что прямо глазом наткнулась на штырь. На место сразу же вызвали бригаду медиков.

До приезда врачей девушка успела промыть глаз. Позже ее отвезли в больницу, где она провела шесть дней.

Медики подчеркнули, что жительнице Симферополя очень повезло. По их словам, если бы девушка окунулась на миллиметр ниже, то могла бы остаться без глаза.

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