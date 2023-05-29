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13:16, 29 мая 2023Россия

Россиянка праздновала день рождения и едва не лишилась глаза

Shot: жительница Симферополя праздновала день рождения и едва не лишилась глаза

Фото: Christopher Martyn / Unsplash

Жительница Симферополя праздновала день рождения и едва не лишилась глаза. О происшествии с россиянкой сообщается в Telegram-канале Shot.

Именинница собрала друзей и планировала начать вечеринку в полночь. К празднику девушка подготовила двухэтажный торт с живыми цветами и попросила гостей не бросаться в нее угощением, опасаясь за макияж и прическу.

Позже она все же согласилась окунуться лицом в торт. Во время шутливого действа россиянка поняла, что прямо глазом наткнулась на штырь. На место сразу же вызвали бригаду медиков.

До приезда врачей девушка успела промыть глаз. Позже ее отвезли в больницу, где она провела шесть дней.

Медики подчеркнули, что жительнице Симферополя очень повезло. По их словам, если бы девушка окунулась на миллиметр ниже, то могла бы остаться без глаза.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области охранники толпой избили мужчину, заснувшего на диване в ночном клубе.

После потасовки, по словам жены пострадавшего, охранники спокойно зашли внутрь заведения и закрыли двери. Супруги же отправились в травмпункт. Медики диагностировали у мужчины перелом лобной пазухи и множество гематом, его жена получила в драке рассечение губы.

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    Анна Щербакова
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