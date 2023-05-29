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18:58, 29 мая 2023Мир

В Словакии испугались проблем в правительстве из-за позиций по Украине

Лидер оппозиции Словакии: партия, не поддерживающая Украину, не сформирует кабмин

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Лидер крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что президент может не доверить партии-победителю на парламентских выборах сформировать кабмин. Причиной может стать разница во мнениях по помощи Украине, пишет РИА Новости.

«Общественность Словакии должна знать, что после парламентских выборов будут все попытки, чтобы отодвинуть от легитимной власти каждого, чьи взгляды на войну на Украине не совпадают с мнением канцелярии президента», — уверен Фицо. Сам политик подчеркнул, что его партия ориентирована на достижение мира на Украине.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что после парламентских выборов встретится с главой победившей партии, которая должна получить право формировать правительство согласно конституции. Впрочем, она сомневается, что это право достанется автоматически. При этом власти Словакии испугались российского вмешательства в парламентские выборы — они намечены на 30 сентября. Такое мнение высказывал бывший министр обороны страны Ярослав Надь.

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    Виктория Кондратьева
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