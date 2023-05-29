В Кременчуге и Одесской области прозвучали взрывы

ТСН: в Кременчуге и под Одесской прозвучали взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога

Взрывы прозвучали в ночь на понедельник в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram.

Также, по информации СМИ, были слышны разрывы в Одесской области.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Канал «Военкоры русской весны» сообщал о мощных взрывах в Киеве, а также в западных частях Украины. По информации авторов канала, по военным объектам страны наносился массированный комбинированный удар.

Позднее выяснилось, что в результате обстрела в Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Степень урона уточняется.

По утверждению советника главы военной администрации Одесской области Сергея Братчука. по региону, вероятно, был запущен залп из восьми крылатых ракет «Калибр», а также дронов-камикадзе.

