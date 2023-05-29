Власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Военная администрация Одесской области сообщила о повреждении портовой инфраструктуры

В Одессе в результате удара были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«Ночная атака дронами-камикадзе. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар», — пояснил он, добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Чиновник отметил, что информация о масштабе разрушений пока уточняется.

Позднее Братчук сообщил, что по региону, вероятно, был запущен залп из восьми крылатых ракет «Калибр».

7 мая в Одессе после нанесения ракетного удара были поражены мост и аэродром Школьный. Корме того, вероятно, было уничтожено скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). После ударов начались сильные пожары.