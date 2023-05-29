Студента СФУ задержали по подозрению в пропаганде терроризма

В Красноярске задержали 20-летнего студента за пропаганду терроризма в сети

В Красноярске задержали 20-летнего студента Сибирского федерального университета (СФУ) за пропаганду терроризма. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, юноша переписывался в социальной сети с подругой и оправдывал в этом чате насилие с применением оружия. Провести проверку по факту произошедшего решили сотрудники ФСБ. Сейчас они обыскивают жилище задержанного.

Уточняется, что фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму.