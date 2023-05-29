В Госдуму внесли новый законопроект для усложнения жизни уклонистам

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для работодателей за трудоустройство уклонистов

В Госдуму внесли новый законопроект, усложняющий жизнь уклонистам от службы в армии. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Документ в нижнюю палату внесли депутаты Законодательного собрания Калужской области. Законопроект предусматривает наложение штрафа за трудоустройство уклонистов. Так, для индивидуальных предпринимателей авторы законодательной инициативы предлагают установить штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч.

Помимо этого, документ предусматривает наказание руководителей организаций и кадровиков за прием на работу уклонистов. Согласно тексту законопроекта, их ответственность наступает в случае неизвещения военкоматов о трудоустройстве или увольнении лиц, подлежащих призыву на военную службу.

11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. Помимо этого, закон устанавливает ограничительные меры в отношении уклонистов от службы в Вооруженных силах России. В частности, предусмотрено ограничение права на управление транспортным средством, запрет на ведение предпринимательской деятельности в качестве ИП и другие меры.