Эксперт рассказала о вреде окрашивания волос для подростков

Колорист Лисина: чем позже ребенок начнет красить волосы, тем будет лучше

Колорист Татьяна Лисина рассказала о вреде и опасности окрашивания волос для подростков. По ее словам, волосы могут выдержать большое количество процедур, но чем позже ребенок начнет их красить, тем лучше, передает «Газета.Ru».

«Важно понимать, что любое окрашивание — это всегда вред, и неважно, идет речь о ребенке или взрослом. Кутикулярный слой волоса везде одинаковый, просто у детей волосы более эластичные, напитанные микроэлементами», — подчеркнула она.

Колорист также объяснила, что на здоровье ребенка окрашивание не повлияет, только если он не надышится порошка. Однако окрашивание все же не является благом для структуры волос.

Лисина напомнила, что довольно часто подростки решаются на окрашивание в домашних условиях и по незнанию используют агрессивные красители, из-за чего волосы превращаются буквально в солому. В таком случае лучше, чтобы родители отвели свое чадо в салон, где сделают качественную процедуру, резюмировала колорист.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала опасные последствия окрашивания волос у подростков. По ее словам, если окрасить волосы ребенку, у него может возникнуть кожный дерматит. В связи с этим специалист посоветовала перед походом в салон красоты проверить его лицензию.