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01:02, 29 мая 2023Ценности

62-летняя блогерша с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

62-летняя блогерша Джим Тэн назвала разноцветные фрукты и овощи секретом своей красоты

Кадр: @californiaistoocasual

Пожилая блогерша Джим Тэн с моложавой внешностью из Калифорнии, США, раскрыла секрет своей красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 224,6 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 62-летняя пользовательница с никнеймом @californiaistoocasual продемонстрировала при естественном освещении гладкую блестящую кожу, на которой видны минимальные признаки возрастных изменений. При этом женщина заверила, что не использовала фильтры во время съемки, а в течение жизни не прибегала к инъекциям ботокса.

Инфлюэнсерша пояснила, что поддерживать себя в форме ей помогают ночной сон длительностью не менее семи часов и употребление достаточного количества разноцветных фруктов и овощей, а также белка. Кроме того, она назвала важными физическую активность и позитивный взгляд на жизнь. «Каждый день я просыпаюсь с благодарностью и готовностью узнать что-то новое», — отметила юзерша.

Ранее молодо выглядящая блогерша Мишель Сильву также раскрыла секреты своей красоты. Эффективными методами борьбы со старением она назвала инъекции ботокса, микронидлинг, а также солнцезащитный крем.

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    Алина Гостева
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