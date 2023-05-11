49-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты своей красоты

49-летняя блогерша Мишель Сильву назвала микронидлинг секретом сохранения молодости

Молодо выглядящая блогерша Мишель Сильву раскрыла секреты своей красоты. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 61,7 тысячи подписчиков.

49-летняя инфлюэнсерша с никнеймом therealmichellesilva продемонстрировала свой внешний вид крупным планом. На размещенных кадрах видно, что на коже юзерши отсутствуют морщины и другие косметические дефекты. Эффективными методами борьбы со старением Сильву назвала инъекции ботокса, микронидлинг, а также солнцезащитный крем.

Помимо этого, женщина уточнила, что для сохранения молодости необходим правильный позитивный настрой и качественный ежедневный уход за кожей. «Мне 49 лет, но я чувствую себя на 30», — признается она.

Подписчики оценили внешность блогерши в комментариях под постом. «Ты определенно выглядишь лет на 30», «Я с вами согласна, позитивное мышление в этом деле играет ключевую роль», «Как же молодо вы выглядите!» — написали они.

В марте 90-летний мужчина с моложавым лицом раскрыл секреты своей привлекательности. По словам героя публикации, на протяжении 50 лет он пользуется солнцезащитным кремом, чтобы выглядеть моложе. Также он добавил, что избегает стрессов, курения и употребления алкоголя.