90-летний мужчина с моложавым лицом раскрыл секреты своей привлекательности

90-летний TikTok-блогер Роберт назвал солнцезащитный крем секретом своей привлекательности

Блогер Роберт (фамилия неизвестна) с моложавым лицом раскрыл секрет своей привлекательности. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 353,7 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 90-летний мужчина предстал с окрашенными в черный цвет волосами и темными бровями. Кроме того, юзер с никнеймом roberteddisonofficial надел фиолетовые брюки, рубашку в полоску и черную куртку. При этом в ролике видно, что на лице инфлюэнсера отсутствуют глубокие морщины.

По словам героя публикации, на протяжении 50 лет он пользуется солнцезащитным кремом, чтобы выглядеть моложе. «А еще я избегаю стрессов, не пью и не курю!» — назвал Роберт еще два своих лайфхака.

Подписчики оценили внешность блогера в комментариях под публикацией. «Вы выглядите замечательно! Никогда бы не подумал, что вы старше 70», «90? Я бы предположил, что вам 60», «Классно выглядишь!» — написали они.

В феврале диетолог Евгения Пегова и косметолог Олеся Панченко раскрыли россиянам секрет быстрого омоложения. Для красоты и здоровья кожи и волос Пегова посоветовала наладить режим питания. В свою очередь, Панченко порекомендовала сходить на массажи и в сауну, чтобы избавить организм от токсинов и лишней жидкости и привести тело в тонус.

