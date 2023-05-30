НАТО направит в Косово больше военных

НАТО направит дополнительный батальон для поддержки своих сил в Косово

НАТО направит дополнительный батальон для поддержки KFOR в Косово (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в регионе — прим. «Лента.ру»). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Военного командования альянса.

«В связи с недавними беспорядками и ранением 30 членов KFOR», — заявили в альянсе.

Среди раненых — 11 военнослужащих итальянского контингента и 19 военнослужащих венгерского контингента.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно.

