Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 30 мая 2023Мир

Миссия НАТО усилила присутствие на севере Косово

Миссия НАТО усилила присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) усилили присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово. Сообщение об этом опубликовано на сайте альянса.

«Миссия KFOR под эгидой НАТО увеличила присутствие в четырех муниципалитетах в Северном Косове, чтобы снизить риск эскалации», — сказано в публикации.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач 30 бойцов KFOR получили ранения. Среди них — 11 военнослужащих итальянского контингента и 19 военнослужащих венгерского контингента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Вучич также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России
    Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления
    В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
    На Украине обязали возбудить дело в связи с возможной госизменой Зеленского
    Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка
    В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
    Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву
    Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву
    Названы технические особенности заряда на попавшем в московский дом беспилотнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.