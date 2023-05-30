Миссия НАТО усилила присутствие на севере Косово

Миссия НАТО усилила присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) усилили присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово. Сообщение об этом опубликовано на сайте альянса.

«Миссия KFOR под эгидой НАТО увеличила присутствие в четырех муниципалитетах в Северном Косове, чтобы снизить риск эскалации», — сказано в публикации.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач 30 бойцов KFOR получили ранения. Среди них — 11 военнослужащих итальянского контингента и 19 военнослужащих венгерского контингента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Вучич также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».