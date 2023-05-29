Вучич созвал встречу с представителями пяти стран на фоне обострения в Косово

Вучич созвал 30 мая встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово, которая должна пройти утром во вторник, 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Он также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».

Ранее Александр Вучич анонсировал встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии, она пройдет во вторник, 30 мая.

29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.