Вучич анонсировал встречу с российским послом

Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с послом России Боцан-Харченко 30 мая

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии, она пройдет во вторник, 30 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой главы государства.

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.