Байден заявил о скором достижении соглашения о повышении потолка госдолга

Президент США Байден выразил уверенность в принятии конгрессом соглашения по госдолгу

Президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что конгресс примет соглашение по госдолгу до 5 июня. Об этом сообщает NBC News.

«Вы знаете, я никогда не говорю, что уверен в том, что конгресс собирается делать, но в этот раз я очень доволен. <…> Я разговаривал с целой кучей людей. Я уверен, что мы получим голоса в обеих палатах», — сказал глава Белого дома.

По словам политика, нет никаких причин, по которым законопроект не должен быть принят до 5 июня.

В начале мая спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что американский лидер не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг государственного долга. Он отмечал, что бездействие главы Белого дома может привести страну к первому в истории дефолту. Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 5 июня.