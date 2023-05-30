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11:58, 30 мая 2023Экономика

В России подешевела обувь

«Известия»: в первом квартале 2023 года цены на обувь в России снизились на 13 процентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года розничные цены на обувь снизились на 13 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на совместный обзор рынка Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) пишут «Известия».

Специалисты сообщили, что обувь существенно подешевела из-за эффекта высокой базы. В прошлом году эта категория продукции заметно прибавила в цене.

За первые три месяца года был зафиксирован рост продаж отдельных видов обуви. Так, было куплено на 19 процентов больше тапочек, на 17 процентов — кед, а продажи сандалий увеличились на 12 процентов. При этом общий спрос на обувь за квартал снизился на 3,3 процента, всего было продано 41 миллион пар.

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Эксперты отметили, что с начала года увеличилась доля российской продукции. Производство обуви в России подскочило до 42,7 миллиона пар по сравнению с 36 миллионом годом ранее, а импорт за тот же период сократился со 101,7 миллиона пар до 99,8 миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2022 году средняя цена обуви выросла на 9,6 процента, до 2,445 тысячи за пару. Больше всего подорожали кеды — на 20,4 процента, до 2,8 тысячи рублей, и сандалии — на 19,5 процента, до 1,9 тысячи рублей. При этом спрос на обувь в прошлом году упал — продажи составили 290 миллиона пар, что на 10,5 процента меньше, чем в 2021-м.

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