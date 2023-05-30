Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 30 мая 2023Россия

В Москве пятиклассница попала в больницу с ушибом головы из-за черствого хлеба

MK.RU: в Москве девочку госпитализировали после того, как на нее сбросили черствый хлеб

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юге Москвы 11-летнюю девочку госпитализировали с ушибом головы после того, как на нее с высоты сбросили черствый хлеб. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, все произошло 29 мая около одного из жилых домов на улице Паромной. Пятиклассница общалась с приятельницей под окнами многоэтажки. Мимо девочек пробежал их ровесник из параллельного класса с младшим братом и приятелем. До этого он всячески издевался над 11-летней школьницей.

Мальчики забежали в подъезд, поднялись на 10 этаж и сбросили из окна черствую лепешку. Она угодила прямо в голову девочке.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб головы. Неизвестно, обращались ли родители пятиклассницы в полицию.

Жители Паромной улицы не раз жаловались на компанию школьников. До этого хулиганы бросали яйца на детскую площадку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик одной из школ подрался на уроке физкультуры и оказался в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки
    Появились кадры подавления беспилотника системой РЭБ в Подмосковье
    Блогерша назвала визуально старящую одежду и разозлила подписчиков
    Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову потребовали признать иноагентом
    Захарова оценила реакцию ЕС на атаки беспилотников в Москве
    Анонсировано совещание Путина с правительством
    Пьяный россиянин избил жену и тещу и взорвал дом
    Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве
    Россиянка с детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.