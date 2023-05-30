В Москве пятиклассница попала в больницу с ушибом головы из-за черствого хлеба

MK.RU: в Москве девочку госпитализировали после того, как на нее сбросили черствый хлеб

На юге Москвы 11-летнюю девочку госпитализировали с ушибом головы после того, как на нее с высоты сбросили черствый хлеб. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, все произошло 29 мая около одного из жилых домов на улице Паромной. Пятиклассница общалась с приятельницей под окнами многоэтажки. Мимо девочек пробежал их ровесник из параллельного класса с младшим братом и приятелем. До этого он всячески издевался над 11-летней школьницей.

Мальчики забежали в подъезд, поднялись на 10 этаж и сбросили из окна черствую лепешку. Она угодила прямо в голову девочке.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб головы. Неизвестно, обращались ли родители пятиклассницы в полицию.

Жители Паромной улицы не раз жаловались на компанию школьников. До этого хулиганы бросали яйца на детскую площадку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик одной из школ подрался на уроке физкультуры и оказался в реанимации.